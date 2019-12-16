السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يستقبل نائب وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السلام



مكة المكرمة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، نائب وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السلام بنقيران داتو الحاج بهروم والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة. ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج سلطنة بروناي بموسم حج 1441هـ .

إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، ونائب وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السلام اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظم قدوم الحجاج القادمين من سلطنة بروناي وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية, أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير

من جانبه عبر نائب وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السلام عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لاهتمامهم بكل ما يساهم في توفير سبل الراحة والتيسير على الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيدا بالمشاريع والخدمات الكبيرة التي نفذتها المملكة لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.

وعبر عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي أسهم في مناقشة جميع الجوانب والخدمات التي ستقدم للحجاج الذين سيؤدون مناسك الحج في عام 1441هـ بإذن الله.

// انتهى //

16:39ت م

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مكة المكرمة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، نائب وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السلام بنقيران داتو الحاج بهروم والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة. ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج سلطنة بروناي بموسم حج 1441هـ .إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، ونائب وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السلام اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظم قدوم الحجاج القادمين من سلطنة بروناي وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.وأكد معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية, أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، يشددان على أهمية جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ويحرصان على راحة حجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة بروناي.من جانبه عبر نائب وزير الشؤون الدينية بسلطنة بروناي دار السلام عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لاهتمامهم بكل ما يساهم في توفير سبل الراحة والتيسير على الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيدا بالمشاريع والخدمات الكبيرة التي نفذتها المملكة لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.وعبر عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي أسهم في مناقشة جميع الجوانب والخدمات التي ستقدم للحجاج الذين سيؤدون مناسك الحج في عام 1441هـ بإذن الله.// انتهى //16:39ت م0181

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