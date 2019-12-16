محمد بن مسعود - الدمام - إجراء نفّذته أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في بلدية جنوب الفرعية بـ "الحسينية" أزالت أمانة العاصمة المقدّسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، 34 حوشاً ومبنى بمساحة 70 ألف متر مربع بالحسينية في مكة المكرّمة. هذا وقد أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية تلك التعديات إزالة كلية، بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة والجهات الأمنية؛ حيث شملت التعديات 34 حوشاً عشوائياً في منطقة الحسينية بمكة المكرمة، ومبنى بمساحة إجمالية 70 ألف متر مربع. Advertisements أمانة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية أمانة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية 16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 11:29 AM إجراء نفّذته أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في بلدية جنوب الفرعية بـ "الحسينية" بتعاون أمني .. إزالة 34 حوشاً عشوائياً ومبنى بمساحة 70 ألف متر بمكة بتعاون أمني .. إزالة 34 حوشاً عشوائياً ومبنى بمساحة 70 ألف متر بمكة أزالت أمانة العاصمة المقدّسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، 34 حوشاً ومبنى بمساحة 70 ألف متر مربع بالحسينية في مكة المكرّمة. هذا وقد أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية تلك التعديات إزالة كلية، بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة والجهات الأمنية؛ حيث شملت التعديات 34 حوشاً عشوائياً في منطقة الحسينية بمكة المكرمة، ومبنى بمساحة إجمالية 70 ألف متر مربع. الكلمات المفتاحية ، بتعاون أمني .. إزالة 34 حوشاً عشوائياً ومبنى بمساحة 70 ألف متر بمكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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