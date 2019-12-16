السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون الحرمين توقع اتفاقية مع "الجامعة الإلكترونية"



مكة المكرمة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

وقع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة والجامعة

وتهدف هذه المذكرة إلى فتح باب التعاون بين الرئاسة العامة والجامعة الإلكترونية في مجالات تدريب وتأهيل منسوبي الرئاسة وتطوير الكوادر البشرية في مختلف التخصصات التي تقدمها الجامعة وخاصة في مجال البحث العلمي، من خلال الاستفادة من أبحاث أصحاب الفضيلة المنتسبين إلى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لخدمة الأبحاث العلمية والشرعية والدينية بالجامعة.

ويأتي هذا التفاهم امتدادًا لعدد من الاتفاقيات والشراكات التي تقوم بها الرئاسة مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الأعمال في الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما حيث خصصت الجامعة السعودية الإلكترونية ضمن مذكرة التفاهم 30 مقعداً لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

// انتهى //

08:43ت م

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مكة المكرمة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسوقع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة والجامعة السعودية الإلكترونية ممثلة في مدير الجامعة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل, بحضور كل من وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد ومدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس بندر بن محمد الخزيّم، وعدد من مديري الإدارات بالرئاسة العامة.وتهدف هذه المذكرة إلى فتح باب التعاون بين الرئاسة العامة والجامعة الإلكترونية في مجالات تدريب وتأهيل منسوبي الرئاسة وتطوير الكوادر البشرية في مختلف التخصصات التي تقدمها الجامعة وخاصة في مجال البحث العلمي، من خلال الاستفادة من أبحاث أصحاب الفضيلة المنتسبين إلى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لخدمة الأبحاث العلمية والشرعية والدينية بالجامعة.ويأتي هذا التفاهم امتدادًا لعدد من الاتفاقيات والشراكات التي تقوم بها الرئاسة مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الأعمال في الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما حيث خصصت الجامعة السعودية الإلكترونية ضمن مذكرة التفاهم 30 مقعداً لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي// انتهى //08:43ت م0013

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