، "مستشفى ظهران الجنوب" ينظم عيادات أسنان متنقلة لخدمة المرابطين بالحد الجنوبي ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دشن محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، مبادرة عيادات الأسنان المتنقلة، والتي ينظمها قطاع ومستشفى ظهران الجنوب لخدمة أبطال الحد الجنوبي، بحضور مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى ظهران الجنوب محمد علي آل فرج.
وبينت "صحة عسير" أن المبادرة تتضمن عيادة أسنان متنقلة لخدمة أبطالنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي؛ ابتداءً من الأسبوع المقبل 11:57 PM 12/15/2019، وذلك بدعم ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عايض عسيري.
وتهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتوعوية في علاج الأسنان من خلال فريق طبي متكامل وعيادة طبية متنقلة مجهزة بالإمكانات اللازمة، وذلك لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
"مستشفى ظهران الجنوب" ينظم عيادات أسنان متنقلة لخدمة المرابطين بالحد الجنوبيبندر آل عوض الخليج 365 2019-12-16
دشن محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، مبادرة عيادات الأسنان المتنقلة، والتي ينظمها قطاع ومستشفى ظهران الجنوب لخدمة أبطال الحد الجنوبي، بحضور مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى ظهران الجنوب محمد علي آل فرج.
وبينت "صحة عسير" أن المبادرة تتضمن عيادة أسنان متنقلة لخدمة أبطالنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي؛ ابتداءً من الأسبوع المقبل 11:57 PM 12/15/2019، وذلك بدعم ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عايض عسيري.
وتهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتوعوية في علاج الأسنان من خلال فريق طبي متكامل وعيادة طبية متنقلة مجهزة بالإمكانات اللازمة، وذلك لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
12:41 AM
دشنها المحافظ وتبدأ من الأسبوع المقبل
دشن محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، مبادرة عيادات الأسنان المتنقلة، والتي ينظمها قطاع ومستشفى ظهران الجنوب لخدمة أبطال الحد الجنوبي، بحضور مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى ظهران الجنوب محمد علي آل فرج.
وبينت "صحة عسير" أن المبادرة تتضمن عيادة أسنان متنقلة لخدمة أبطالنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي؛ ابتداءً من الأسبوع المقبل 11:57 PM 12/15/2019، وذلك بدعم ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عايض عسيري.
وتهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتوعوية في علاج الأسنان من خلال فريق طبي متكامل وعيادة طبية متنقلة مجهزة بالإمكانات اللازمة، وذلك لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
، "مستشفى ظهران الجنوب" ينظم عيادات أسنان متنقلة لخدمة المرابطين بالحد الجنوبي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مستشفى ظهران الجنوب" ينظم عيادات أسنان متنقلة لخدمة المرابطين بالحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.