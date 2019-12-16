إلغاء 4 مشاريع تطويرية للرعاية الصحية

الجلطات الدماغية
أعلنت الصحة الأسبوع الماضي عن إلغاء التأهيل المسبق لمشروع (تقديم الخدمات الاستشارية والدعم المساند لعمليات التشغيل للرعاية العاجلة) للمسارات الثلاثة: الإصابات، الجلطات الدماغية، متلازمة الشريان التاجي الحادة، بالتجمعات الصحية في المملكة العربية السعودية، ضمن مشاريع مبادرة (نموذج الرعاية الصحية الحديث). كما أعلنت الصحة عن إلغاء عملية التأهيل المسبق لمشروع تقديم الخدمات الاستشارية والدعم المساند لعمليات التشغيل لنموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي الأول، والثاني، والثالث، والرابع، في المنطقة الشمالية، والتجمع الصحي الأول، والثاني، والثالث في المنطقة الجنوبية، ضمن مشاريع مبادرة (نموذج الرعاية الصحية الحديث).
الرعاية الصحية
قالت وزارة الصحة إنها قررت إلغاء عملية التأهيل المسبق للمشاركة في مشروع (إنشاء مباني الرعاية الصحية بأنظمة البناء بالحديد البارد)، ضمن مشاريع مبادرة (إصلاح وإعادة هيكلة الرعاية الصحية الأولية)، إضافة إلى إلغاء عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع (إنشاء مباني الرعاية الصحية بأنظمة البناء الجاهز).
مشاريع ملغاة
الخدمات الاستشارية والدعم المساند لعمليات التشغيل للرعاية العاجلة
التشغيل لنموذج الرعاية الصحية بتجمعات في الشمالية والجنوبية
إلغاء عملية التأهيل المسبق للمشاركة في مشروع إنشاء مباني الرعاية الصحية
المشاركة في مشروع إنشاء مباني الرعاية الصحية بأنظمة البناء الجاهز
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