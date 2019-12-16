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ارتفعت حصيلة الأشخاص الذين لقوا مصرعهم إثر العاصفة التي ضربت جنوب غرب فرنسا منذ الجمعة إلى ثلاثة قتلى.
وأجّلت السلطات الفرنسية في وقت سابق نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات كإجراء احترازي.
وكانت الأحوال الجوية قد تسببت وفق حصيلة أولية بمصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين من جراء سقوط الأشجار والانزلاقات الوحلية.فرنسا جنوب غرب فرنسا العاصفة سقوط الأشجار الانزلاقات الوحلية
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 12:53 AM
إجلاء نحو 600 شخص في ثماني بلديات على مقربة من الحدود مع إسبانيا
ارتفعت حصيلة الأشخاص الذين لقوا مصرعهم إثر العاصفة التي ضربت جنوب غرب فرنسا منذ الجمعة إلى ثلاثة قتلى.
وأجّلت السلطات الفرنسية في وقت سابق نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات كإجراء احترازي.
وكانت الأحوال الجوية قد تسببت وفق حصيلة أولية بمصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين من جراء سقوط الأشجار والانزلاقات الوحلية.
، ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة جنوب غربي فرنسا إلى 3 أشخاص وإصابة خمسة ،
المصدر : الخليج 365
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