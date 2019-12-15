2019-12-15

تعليق الدراسة غدًا في تعليم #الخبر و #رأس_تنورة وشرق وغرب #الدمام

متابعات الخليج 365 - الدمام

أعلنت إدارات تعليم في المنطقة الشرقية، تعليق الدراسة يوم غد الاثنين، في جميع المدارس للطلاب والطالبات؛ بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

وقالت إدارة التعليم شرق الدمام: “بناءً على تقارير هيئة الأرصاد ونظرًا لاستمرار هطول الأمطار وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، تقرر تعليق الدراسة ليوم غد الاثنين الموافق ١٩/ ٤/ ١٤٤١هـ في جميع المدارس للطلاب فقط، مع أهمية تواجد جميع منسوبي المدرسة لاستكمال أعمال الاستعداد للاختبارات النهائية”.

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كما أعلن تعليق الدراسة يوم غدٍ الاثنين في تعليم الخبر وتعليم رأس تنورة وتعليم غرب الدمام.

وفي وقت سابق، نبهت الأرصاد من أتربة مثارة وأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساء يوم غد الاثنين.

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