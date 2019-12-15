برنامج تدريبي من هدف بمكافأة شهرية 3 آلاف ريال

2019-12-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن برنامج تدريبي لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور بمكافأة 3 آلاف ريال شهريًّا.

وأوضح هدف عبر حسابه بموقع تويتر: نقدم لكم برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في المؤسسات، ومنشآت القطاع الخاص لمدة تتراوح بين 3- 6 أشهر، ومكافأة قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا، متابعًا أن برنامج التدريب على رأس العمل، موجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، مستهدفًا تدريبيهم في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم لسوق العمل.

Advertisements

وبالنسبة إلى شروط البرنامج فهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل لمدة 6 شهور من تقديمه للبرنامج، ولا يكون قد استفاد من البرنامج مسبقًا، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

ويمكن التقديم للبرنامج من خلال الرابط التالي هنا

شارك الخبر







