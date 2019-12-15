شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس أكاديمية لتقنية المعلومات والاتصالات في «جامعة نورة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اتفاقية، لتأسيس أكاديمية لتقنية المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز فرص التدريب المتاحة للطالبات في ظل النمو المتسارع الذي يشهده مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وتم توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر الدولي للحوسبة في مقر الجامعة، وحضر حفل التوقيع وفد رسمي من الجامعة، ورئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نائب رئيس شركة هواوي للتقنية ستيفن يي،، وعدد من مديري الشركة.

ويأتي الإعلان عن تأسيس الأكاديمية الجديدة في وقت تُبذل فيه جهود كبيرة لتطوير النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في السعودية، حيث تلقى المواهب المحلية في هذا المجال اهتماماً كبيراً للمساهمة في برامج التحول الرقمي، الذي يعتبر من الأركان الأساسية لرؤية المملكة 2030، حيث تسهم تنمية الموارد البشرية في دعم «استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023».

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وتشكّل عملية جَسر الفجوة الرقمية بين حاجة السوق من الفنيين وذوي التخصصات العلمية من جهة، ومدى توفر هذه الخبرات في المملكة من جهة أخرى، إحدى الركائز الأساسية لأكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات. وانطلاقاً من هذه القاعدة، سوف تركّز الأكاديمية في البداية على التدريب المهني في مجالات تقنيات المعلومات، وبروتوكول الإنترنت، وتخزين البيانات.

وقالت وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد: «إن الشراكة الاستراتيجية مع شركات عالمية في تطوير برامج الأكاديمية والتعاون في مجال الابتكار ستلعب دوراً هاما في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل ودعم الاقتصاد والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية».

من جانبها، ذكرت عميدة كلية الحاسب الآلي الدكتورة حنان بنت عبدالله بن منقاش، أن الكلية تحرص على تطوير النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في الجامعة.

وتمثل أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات إحدى المبادرات بما تقدمه من رعاية للمواهب المحلية من الطالبات في تخصص تقنية المعلومات والاتصالات، من خلال العمل على تطوير المنهج في التخصصات التقنية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء وخدمات السحابة، لإعداد ودعم قادة المستقبل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتشجع على الابتكار والإبداع كما تساهم في زيادة القدرة التنافسية الوطنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتشجع المجتمعات المحلية على المساهمة في إنجاز التحول الرقمي وتحقيق النمو الاقتصادي.