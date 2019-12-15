السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الدوحة
قال المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي البرتغالي جورجي جيسوس، إن فريقه بحاجة للتركيز التام على مباراته غدا أمام الهلال في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر، وعدم الانشغال بالمواجهة المحتملة مع ليفربول في المباراة النهائية للبطولة.
ويستهل فلامنجو مشواره من الدور قبل النهائي، حيث يلتقي الهلال المتأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على الترجي التونسي 1-0 أمس الأول في الدور الثاني للبطولة.
ومن المتوقع أن يصل إلى الدوحة اليوم الآلاف من مشجعي فلامنجو لمؤازرة الفريق في هذه البطولة التي يتطلع للفوز بلقبها.
وقال جيسوس «نحن سعداء بتمثيل فلامنجو والبرازيل في بطولة عالية المستوى، كثيرون يتحدثون عن مواجهة محتملة ضد ليفربول، ولكن علينا التركيز في مباراة الهلال أولا، لست مهتما بأي شيء آخر في الوقت الحالي، لدينا فريق قادر على الفوز بالبطولة، لكننا نحتاج إلى الكثير من التركيز والعمل، فهذا هو سر فوزنا بكأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي».
من جانبه، قال قائد الفريق إيفرتون ريبيرو «إنها مسابقة تشارك فيها الأندية الأبطال، وهي حافلة بالمباريات الصعبة. نمثل أمة تتألف من أكثر من 40 مليون مشجع. نحن سعداء للغاية باللعب في كأس العالم للأندية، وسنحاول إنهاء هذا العام بلقب البطولة».
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب فلامنجو: أهتم بالهلال أكثر من ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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