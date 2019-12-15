شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل سفير إيطاليا بمناسبة انتهاء فترة عمله والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.
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