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وزير الخارجية يستقبل سفير إيطاليا بمناسبة انتهاء فترة عمله

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في الوزارة اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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