خادم الحرمين وولي العهد يهنئان مارين بمناسبة انتخابها رئيسة لوزراء فنلندا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيدة سانا مارين رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في جمهورية فنلندا.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولتها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيدة سانا مارين رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في جمهورية فنلندا.
وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولتها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.
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