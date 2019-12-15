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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان مارين بمناسبة انتخابها رئيسة لوزراء فنلندا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيدة سانا مارين رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في جمهورية فنلندا.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولتها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيدة سانا مارين رئيسة الوزراء في جمهورية فنلندا بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في جمهورية فنلندا.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولتها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية فنلندا الصديق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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