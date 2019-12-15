السعودية | مبادرة تطوعية في مكة تجمع 10 آلاف شخص

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شكرا لقرائتكم مبادرة تطوعية في مكة تجمع 10 آلاف شخص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
استطاعت مبادرة تطوعية في مكة المكرمة أن تجمع 10 آلاف شخص في موقع واحد، متفاعلين مع مبادرة عنوانها "مجتمع متطوع"، والتي أطلقها فريق شبابيات التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ضمن مبادرات جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة لتطوير الفرق التطوعية.
وقال المشرف العام على فريق شبابيات، هاني مدني، إن المبادرة أطلقت في المهرجان الاجتماعي لجمعية مراكز الأحياء في الزايدي، وهدفت إلى توعية المجتمع بمفهوم التطوع الصحيح، وغرس حب التطوع والتعاون بين المجتمع، وكذلك مشاركة مهام تطوعية مختلفة بطرق تجذب المجتمع في عالم التطوع وتثقيفهم بمجالات التطوع والطرق الصحيحة للوصول لها، وذلك بحضور أكثر من 10 الآف شخص.
وأضاف مدني: "شارك في المبادرة 56 متطوعا ومتطوعة، كما تم خلال المبادرة توزيع أكثر من ثلاثة آلاف منشور عن التطوع لزوّار المهرجان، كما أقيمت الفعاليات والمسابقات الترفيهية على المسرح، وأركان مصاحبة للمبادرة شملت ركن التعريف بالفريق وركن المهام التطوعية وركن الرسومات وركن السينما للأطفال".
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