، تمديد فترتي مزاد الإغلاق الثلاثاء تزامناً مع بدء انضمام "أرامكو" إلى مؤشر MSCI ،

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم، أنه سيتم يوم بعد غد الثلاثاء تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء.
وأضافت: يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 18/ 12/ 2019م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 17/ 12/ 2019م.
تداول أرامكو تداول أرامكو
تمديد فترتي مزاد الإغلاق الثلاثاء تزامناً مع بدء انضمام "أرامكو" إلى مؤشر MSCIصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-15
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم، أنه سيتم يوم بعد غد الثلاثاء تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء.
وأضافت: يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 18/ 12/ 2019م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 17/ 12/ 2019م.
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
03:56 PM
"تداول": لتصبح عشرين دقيقة بدلاً من عشر دقائق وذلك ليوم واحد فقط
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم، أنه سيتم يوم بعد غد الثلاثاء تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء.
وأضافت: يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 18/ 12/ 2019م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 17/ 12/ 2019م.
، تمديد فترتي مزاد الإغلاق الثلاثاء تزامناً مع بدء انضمام "أرامكو" إلى مؤشر MSCI ،
المصدر : الخليج 365
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