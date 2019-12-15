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فيديو.. النقل تبحث عن الأفكار الإبداعية
متابعات الخليج 365 - علا البابلي
نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يوضح مدى اهتمامها ورعايتها للمبادرات الإبداعية التي يُمكن أن يحملها المواطنون وتهدف إلى تطوير العمل في وزارة النقل.
وأكدت الوزارة على اهتمامها بكافة أنواع الأفكار الإبداعية التي من شأنها أن تُحقق تطورًا في مسيرة العمل داخل الوزارة، وأنها مستعدة لتلقي كافة الأفكار المرتبطة بطريقة تطوير العمل حيث تستقبل وحدة الإبداع داخل الوزارة الأفكار وتنسبها لمقدميها في عدة مسارات، وتتمثل هذه المسارات في تقديم أفكار إبداعية في تحسين بيئة العمل داخل الوزارة وتقديم أفكار من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات وطريقة العمل.
كما تستقبل الوزارة الأفكار الإبداعية في الأعمال الهندسية التي تخص عمل الوزارة وكذلك الأفكار الإبداعية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أيضًا أنها مستعدة لتقبل الأفكار في أي نوع من أنواع الإبداع مهما بدا بسيطًا إلا أنها قادرة على تبني الأفكار الإبداعية ورعايتها في كافة المجالات وذلك لدعم الشباب والمبدعين ورعايتهم وتشجيعهم على التطوير المستمر.
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