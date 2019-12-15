2019-12-15

فيديو.. شقيقان يسجلان حدثًا جامعيًا فريدًا في الولايات المتحدة

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

سجل الشقيقان سارة وسعود الفيحاني من المملكة، حدثًا جامعيًا فريدًا في الولايات المتحدة، حيث حصلا على نفس الدرجة العلمية وتخرجا معًا في نفس اليوم من جامعة بيتسبرغ.



ويدرس الأخوان برنامج الصحة البيئية وإدارة السلامة في نفس الجامعة، وقالت سارة: سمعنا قصصًا رائعة عن جامعة بيتسبرغ، من صديقنا الذي اعتاد أن يكون هنا.

ويُعد برنامج الصحة البيئية وإدارة السلامة، واحدًا من 12 برنامجًا فقط في الولايات المتحدة مُعترفًا به من قبل معهد إدارة السلامة والصحة.

وقال الشقيقان، إن اختيارهما يعني أنه كان عليهما السفر لمسافات أطول من غالبية طلاب جامعة بيتسبرغ، فهُما من الدمام، وبالتالي تستغرق الرحلة 19.5 ساعة، ولكن عندما وصلا تأكدا أن قرارهما كان صحيحًا.

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وتابعت سارة: المجتمع هنا لطيف للغاية، والناس يبتسمون دائمًا حتى لو كنت لا أعرفهم، نحن نحب أيضًا تنوع الطلاب هنا.

وأردفت أن شهادتهما ستكون ذات قيمة في المملكة، متابعة: البرنامج مذهل، والطريقة التي يقدم بها الأساتذة المعلومات وربطها بأمثلة واقعية تجعل كل شيء رائعًا وممتعًا، لقد عمل جميع الأساتذة الذين يُدرِسون هذا البرنامج بجد؛ لإعطاء الطالب تجربة وثيقة لوظيفة حقيقية، وأُقدر للغاية حقيقة أن الأساتذة يهتمون بنجاح طلابهم.

وكان التخرج بوجود الوالدين الذين رأوا أبناءهما يتسلمان جائزة الطلاب الدوليين المتفوقين، في حفل التخرج الذي أقيم يوم الجمعة في الـ 8 مساء بالتوقيت الأمريكي (4 فجرًا صباح السبت بالتوقيت السعودي) وسمعا خطابهما حول تجربتهما.

وقال سعود: إنهما فخوران جدًا بكلينا، ونحن سعداء جدًا بوجودهما هنا ونحن فخوران بجعلهما فخورين.

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