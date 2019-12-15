السعودية اليوم / مصرع أربعة أشخاص ومحاصرة 14 آخرين إثر غرق منجم جنوب غربي الصين



تشنغدو 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

لقي أربعة أشخاص مصرعهم فيما ما يزال 14 شخصًا محاصرين تحت الأرض بعد أن غمرت المياه منجم فحم في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وأوضح مكتب إدارة الطوارئ في المقاطعة الصينية أمس أن فرق الإنقاذ تبذل قصارى جهودها في البحث عن المحاصرين، ويشارك ما يقرب من 200 شخص في جهود الإنقاذ.

وفشلت جهود تحديد مكان المحاصرين بسبب انقطاع الاتصالات في بعض مناطق المنجم، فيما استطاعت فرق الإنقاذ الدخول الى المنجم.

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07:41ت م

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