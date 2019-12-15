تعرَّفا إليه عبر «فيسبوك».. «قاتلا الحارثي» بقبضة الشرطة المصرية

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جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة) نادر العنزي (تبوك) ، محمد العمودي (بيشة)نجحت السلطات المصرية في القبض على مصريين من منطقة الفيوم، اعترفا بقتل المواطن السعودي راجح صالح ساقان آل مهدية الحارثي (25 عاماً) في شقته المستأجرة بحي النزهة الجديدة (شرق القاهرة) الثلاثاء الماضي، واعترف الجانيان بأنهما تعرفا إلى الحارثي عن طريق «فيسبوك».
وقال شقيق القتيل مبارك الحارثي لـ«الخليج 365» أمس إن راجح ذهب لمصر قبل 3 أيام لإجراء جراحة لزراعة أسنان.
وقال محققون إن الشرطة عثرت على المجني عليه غارقاً في دمائه، بكامل ملابسه، مع اختفاء مقتنياته.
وبعد ضبط الجانيين عثر بحوزتهما على مبلغ يخص القتيل، وهاتفيه المحمولين. ووجهت النيابة للجانيين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. واعترف الجانيان بأن أحدهما خنق القتيل بملاءة، بينما طعنه الثاني بسكين، ما أدى لوفاته.
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