شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحصد جائزة الفريق المبتكر في دبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حصدت وزارة الصحة المركز الأول في «جائزة الفريق المبتكر»، وذلك ضمن جائزة «حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع».

وتسلم الجائزة وكيل وزارة الصحة المساعد للتمكين قائد الفريق المهندس فهد بن صالح العزام، وذلك خلال الحفل الذي أقيم أخيرا في دبي الإماراتية، بحضور ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأنشأ فريق الصحة مكتب إدارة المشاريع المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية بهذا المجال، عبر مشروعهم الذي صمم خصيصاً ليلائم متطلبات العمل في وزارة الصحة، ويمتاز هذا النظام بقاعدته القوية التي تمكن من إدارة جميع المشاريع والمبادرات بشكل فاعل ومتابعتها، إذ يربط 20 إدارة إقليمية منتشرة في جميع المناطق مع المركز الرئيسي في العاصمة الرياض، وقد تمكن الفريق من إنجاز المشروع بشكل مبتكر من خلال استخدام منهجية التفكير التصميمي.

يذكر أن مكتب إدارة المشاريع المؤسسي بالصحة يتولى عدداً من المهام من أبرزها ضمان ربط مشاريع الوزارة بالأهداف الاستراتيجية لها، وتقديم تقارير دورية للقيادات على أداء الوكالات والمناطق بما يضمن سير المشاريع حسب الخطة المعتمدة، وتمكين الوكالات في الوزارة والمديريات في المناطق من تطبيق منهجية معتمدة متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتزامن مع بناء وتمكين الكفاءات المهنية، وتطوير قدرات رأس المال البشري من منسوبي الوزارة من أجل الحصول على أفضل النتائج.