السعودية اليوم / تعليم القطيف ينظم مبادرة "ساعة برمجة"



القطيف 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

نظم مكتب التعليم بمحافظة القطيف، اليوم فعاليات "ساعة برمجة" تحت عنوان #القطيف_تبرمج ، وذلك في مقر مجمع ستي مول القطيف بحضور رئيس قسم الحاسب الآلي ومنسق تعليم الشرقية لبوابة المستقبل صالح الربيع ورئيس شعبة الحاسب الآلي بتعليم القطيف طلال الحوباني، ومشرفة القيادة المدرسية بتعليم القطيف هيا مرشد الخالدي، ومديرة مركز التدريب للبنات سهام كردي، ومنسقة ساعة البرمجة نوال الزهراني.

واستهدفت المبادرة جميع أفراد المجتمع، وذلك من خلال تقديم دروس إلكترونية في البرمجة، وتعلم أساسيات البرمجة وصولاً إلى الاحتراف .

وأوضح ورئيس شعبة الحاسب الآلي بتعليم القطيف أن الفعالية استقطبت 500 مستفيد ومستفيدة، وهدفت إلى تشجيع وإبراز أهمية البرمجة التي تسعى لها المملكة العربية

من جانبها أكدت منسقة ساعة البرمجة نوال الزهراني ، أن المبادرة تمكن المواطنين من الجنسين تعلم تقنية ولغة برمجيات الحاسب الآلي من خلال دروس في أساسيات البرمجة وبناء المهارات، حاثةً الحضور و المشاركين على ضرورة و أهمية التسجيل وذلك بهدف تمكين و تعزيز ثقافة البرمجة بما يعود عليهم بالفائدة مستقبلًا

وأضافت أن الفعالياات شهدت تدريب عملي على البرمجة ، حيث حصل خلالها المتدربين على الشهادات .

// انتهى //

01:23ت م

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القطيف 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسنظم مكتب التعليم بمحافظة القطيف، اليوم فعاليات "ساعة برمجة" تحت عنوان #القطيف_تبرمج ، وذلك في مقر مجمع ستي مول القطيف بحضور رئيس قسم الحاسب الآلي ومنسق تعليم الشرقية لبوابة المستقبل صالح الربيع ورئيس شعبة الحاسب الآلي بتعليم القطيف طلال الحوباني، ومشرفة القيادة المدرسية بتعليم القطيف هيا مرشد الخالدي، ومديرة مركز التدريب للبنات سهام كردي، ومنسقة ساعة البرمجة نوال الزهراني.واستهدفت المبادرة جميع أفراد المجتمع، وذلك من خلال تقديم دروس إلكترونية في البرمجة، وتعلم أساسيات البرمجة وصولاً إلى الاحتراف .وأوضح ورئيس شعبة الحاسب الآلي بتعليم القطيف أن الفعالية استقطبت 500 مستفيد ومستفيدة، وهدفت إلى تشجيع وإبراز أهمية البرمجة التي تسعى لها المملكة العربية السعودية عالميًا في المجال الرقمي وتقنية المعلومات، مؤكدًا أن ساعة برمجة تأتي بالتزامن مع برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز هذه الثقافة لكافة شرائح المجتمع وتأهيل الشباب لسوق العمل وإكسابهم مهارات استدامة التعلّم ومن بينها البرمجة الرقمية والتي تساهم في صناعة المستقبل والنهضة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، آملا أن تحقق هذه المبادرة أهدافها المرجوة بالتعليم ورفع مستوى المعرفة والثقافة لدى كافة شرائح المجتمع .من جانبها أكدت منسقة ساعة البرمجة نوال الزهراني ، أن المبادرة تمكن المواطنين من الجنسين تعلم تقنية ولغة برمجيات الحاسب الآلي من خلال دروس في أساسيات البرمجة وبناء المهارات، حاثةً الحضور و المشاركين على ضرورة و أهمية التسجيل وذلك بهدف تمكين و تعزيز ثقافة البرمجة بما يعود عليهم بالفائدة مستقبلًاوأضافت أن الفعالياات شهدت تدريب عملي على البرمجة ، حيث حصل خلالها المتدربين على الشهادات .// انتهى //01:23ت م0150

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