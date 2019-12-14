السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الدكتوارة من السعوديين



الأحساء 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت جامعة الملك فيصل بالأحساء عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الدكتوراة، ترغب شغلها بمواطنين ومواطنات في كليات الجامعة في عدد من التخصصات، وحددت الجامعة يوم غد موعدًا لبدء التسجيل وحتى الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس القادم.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أن الأولوية ستعطى للمميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم والجامعة، وذلك وفق الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان وألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب وأن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراة) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً وضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير

واشترطت على المتقدم أن تكون جميع المؤهلات امتداداً للتخصص وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة وأن يكون حاصلاً على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب وأن يكون حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

وأشار الدكتور الزهراني إلى أنه بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية وأن يكون حسن السيرة ولائقًا صحيًّا واجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية .

ودعت الجامعة كل من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 18 /4 /1441هـ الموافق 15 /12 /2019م وينتهي الساعة الثالثة عصرًا من يوم الخميس 22 /4 /1441هـ الموافق 19 /12 /2019م ، علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية .

// انتهى //

20:36ت م

0111



الأحساء 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسأعلنت جامعة الملك فيصل بالأحساء عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الدكتوراة، ترغب شغلها بمواطنين ومواطنات في كليات الجامعة في عدد من التخصصات، وحددت الجامعة يوم غد موعدًا لبدء التسجيل وحتى الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس القادم.وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أن الأولوية ستعطى للمميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم والجامعة، وذلك وفق الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان وألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب وأن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراة) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً وضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم .واشترطت على المتقدم أن تكون جميع المؤهلات امتداداً للتخصص وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة وأن يكون حاصلاً على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب وأن يكون حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .وأشار الدكتور الزهراني إلى أنه بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية وأن يكون حسن السيرة ولائقًا صحيًّا واجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية .ودعت الجامعة كل من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 18 /4 /1441هـ الموافق 15 /12 /2019م وينتهي الساعة الثالثة عصرًا من يوم الخميس 22 /4 /1441هـ الموافق 19 /12 /2019م ، علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية .// انتهى //20:36ت م0111

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الدكتوارة من السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.