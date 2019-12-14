السعودية اليوم / افتتاح اجتماعات الدورة 75 للمكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب بالأردن



عمّان 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان اجتماعات الدورة الـ 75 للمكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب ، بمشاركة 18 دولة عربية. .

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني المهندس فلاح العموش في كلمةً له أهمية الاجتماع لتعزيز التعاون المستمر مع الأشقاء العرب ، خاصة وأن الاجتماع يمثل كوكبة من المهندسين العرب والقيادات الهندسية العربية لتحقيق التطوير والنهوض بالاقتصاد العربي، وتسهيل تبادل الخبرات بين المهندسين العرب.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد لمدة يوم واحد انتخاب رئيس وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد المكون من سبعة أعضاء، وحصل على رئاسة الاتحاد بالتزكية رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل، والمهندس عبدالقادر تميم من السودان نائبًا للرئيس، والدكتور عادل الحديثي من العراق أمينًا عامًا للاتحاد، والمهندس هشام أبوسنة من مصر أمينًا للمال.

وانتخب المكتب التنفيذي للاتحاد، الدكتور خليل الحوسني من الإمارات ممثلاً عن الخليج العربي، والمهندس شكيب عودة الله من الأردن ممثلاً عن المشرق العربي، والمهندس محمد أمين الأندلسي من تونس ممثلاً عن المغرب العربي.

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19:47ت م

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