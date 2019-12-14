

القدس المحتلة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيًا على هدم مسكنه بنفسه، في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن بلدية الاحتلال في القدس سلمت ناصر أبو زعيتر إخطارًا بهدم مسكنه ذاتيًا، وإلا ستنفذ هي الهدم، وترغمه على دفع التكاليف المالية.

// انتهى //

18:52ت م

0096





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجبر فلسطينيًا على هدم مسكنه ذاتيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.