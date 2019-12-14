تطور جديد في قضية صكوك الباحة المشبوهة.. واستئناف مكة تطالب المتهمين بهذا الأمر

طالبت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، 26 متهماً في صكوك الباحة المشبوهة بتزويدها بالوكالات والمحاضر وملفات الحجج محل الاتهام.
وحسب “عكاظ”شددت اللجنة القضائية المكلفة بنظر قضية صكوك الباحة في جلستها الخامسة على إيفاء المتهمين المرفقات اللازمة لإصدار الحكم منها: (وكالات، محاضر، ملفات الحجج المزورة، وصك الحكم الصادر ضدهم بتهمة غسل الأموال).
وقال مصدر عدلي أن تكون المرفقات نُزعت من ملف القضية أو أنها لم ترفق عند بدء الدعوى ضد المتهمين، ما استدعى طلبها للتحقق من ثبوت التهم عليهم من عدمها.
يذكر أن «استئناف مكة» تولت ملف قضية صكوك الباحة إثر عدم مصادقتها على 3 أحكام بتبرئتهم صادرة عن محاكم أولية على مدى 8 سنوات.
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