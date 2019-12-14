تطورات جديدة بشأن اعترافات المتهمين بقتل السعودي راجح الحارثي في القاهرة.. وهكذا نفذوا الجريمة داخل شقته

كشفت السلطات المصرية، الجمعة، تفاصيل جديدة حول حادث مقتل المواطن السعودي راجح الحارثي الذي عُثر عليه داخل أحد المنازل بمنطقة النزهة في القاهرة، والتي كان يزورها بغرض العلاج.

وفي التفاصيل، أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس عاطلين يقيمان بمحافظة الفيوم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بقتل راجح داخل شقة مستأجرة بمنطقة النزهة بقصد سرقته.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تعرفا على المجني عليه عبر الإنترنت وتوجها إليه بقصد تخديره وسرقته، وسدد أحدهما إليه عدة طعنات أودت بحياته وقاما بسرقته ، بحسب موقع صدى البلد .

وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بتعرفهما على المجني عليه عن طريق ”الإنترنت“ واتفقا على مقابلته بالشقة محل الواقعة، وقاما بمحاولة تخديره عن طريق تناول المواد الكحولية بقصد سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى دولته.

ولم يتأثر المقتول بمحاولتهما لتخديره فقاما بافتعال مشاجرة معه قام خلالها المتهم الثاني بشل حركته عن طريق خنقه بملاءة سرير، وسدد المتهم الأول له عدة طعنات مستخدمًا سلاحًا أبيض ”سكين“ مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته وقاما بسرقة متعلقاته، والتخلص من الملابس التي يرتديها المتهمان وقت حدوث الواقعة، والسكين المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائها بقطعة أرض.