حساب المواطن: دراسة اعتراضات عدم الصرف بعد 10 ديسمبر

أكَّد برنامج «حساب المواطن» على دراسة الاعتراضات المقدمة من المواطنين الذين لم يحصلوا على الدعم، بعد تاريخ 10 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك ردًا من برنامج «حساب المواطن» عبر حسابه الرسمي «خدمة المستفيدين» عبر «تويتر» مساء الجمعة.

قال أحد المتابعين: «متى يتم دراسة طلب اعتراضي المقدم بشأن استحقاقي الاستفادة من البرنامج؟»

ورد «حساب المواطن»، بأنَّه في حالة تَمَّت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 ديسمبر سيتم دراسة حالة أهلية مقدّم الاعتراض وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حساب « دراسة الأهلية»، ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.

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وكان برنامج «حساب المواطن»، أعلن تفاصيل الدفعة الـ25 (ديسمبر 2019م) التي تَمَّ صرفها يوم 10 ديسمبر الجاري.

وقال المتحدث الرسمي لـ« سلطان القحطاني»، إنَّه تَمَّ إيداع 2.6 مليار ريال مخصَّص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأشار «القحطاني» إلى أنَّ إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته، أصبح 60.8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.