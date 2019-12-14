المرور: ضبط 3317 مركبة ارتكبت مخالفة التوقف بأماكن ذوي الإعاقة

ضبطت إدارات المرور بمناطق المملكة، 3317 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك حسبما أفاد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر تويتر السبت.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر موقع التواصل تويتر أنَّ هذه التحركات والإجراءات تأتي ضمن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأهاب الحساب من الجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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على صعيد آخر، أوضح المرور أنَّ مخالفة أكتاف الطريق، أو اعتلاء الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها، مخالفتها لا تتجاوز 2000 ريال.

وذكرت الإدارة العامة للمرور أنَّ القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها؛ مخالفتها وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٥).

وبيَّنت بأن العقوبة لا تقل عن 1000 ريال، ولا تزيد على 2000 وليس كما أشيع بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها 5 آلاف ريال.