، أمير الرياض يرعى حفل تخريج أطباء الدراسات العليا بـ"فيصل التخصصي".. الاثنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - يمثلون كافة القطاعات الصحية.. وبينهم عدد من مبتعثي الدول العربية والإسلامية

يرعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء الاثنين المقبل، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض؛ حفل تخريج 200 طبيب وطبيبة لبرنامجَي زمالة البورد السعودي والتخصص الدقيق، وتسعة متخصصين من برنامج الصيادلة الإكلينيكيين بعدما تلقّوا تدريبهم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، لفترات تراوحت ما بين عامين إلى ستة أعوام بحسب كل تخصص.

ورحَّب المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور ماجد الفياض، برعاية أمير منطقة الرياض لحفل تخريج أطباء الدراسات العليا، والتي تبرهن على الاهتمام بهذه البرامج، وما تمثله من إضافة نوعية في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية الوطنية التي ترفد المؤسسات الصحية في المملكة بشكل عام.

وذكر "الفياص" أن الخريجين والخريجات يمثلون كافة القطاعات الصحية في المملكة، لافتًا إلى استضافة مبتعثين من القطاعات الصحية من دول الخليج العربي والدول العربية والإسلامية؛ كـ"الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والسودان، وسوريا، والأردن، واليمن، وباكستان".

من جانبه قال المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور سعود الشنيفي: سيتم منح شهادات برامج زمالة البورد السعودي والتخصص الدقيق للخريجين والخريجات في 101 برنامج متخصص، شملت مختلف العلوم الطبية، كأكبر حقيبة برامجية على مستوى المملكة تتاح لأطباء الدراسات العليا وتعتمدها هيئة التخصصات الصحية؛ مما يعكس السمعة العالية لمخرجات التدريب الطبي التي يتمتع بها المستشفى.أمير منطقة الرياض مركز الملك فهد الثقافي مستشفى الملك فيصل التخصصي