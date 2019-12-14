- 1/3
- 2/3
- 3/3
يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية، اليوم السبت، في معظم المناطق، في حين تكون أعلى من معدلاتها بشكل واضح في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد.
ويكون الطقس باردًا نسبيًّا في المناطق الشمالية، ومعتدلًا في المناطق الوسطى، وحارًّا نسبيًّا على سواحل البحر الأحمر والمناطق الجنوبية، وفق تقرير لموقع طقس العرب.
وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة في أجزاء مُختلفة من شرق ووسط وغرب البلاد، وتكون الرياح شمالية شرقية في المناطق الشرقية والوسطى، في حين تكون جنوبية غربية في باقي المناطق.
ومساء السبت يسود طقس بارد في شمال المملكة، وبارد نسبيًّا في المناطق الوسطى، وتتهيّأ الفرصة لهُطول الأمطار بأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية مع ساعات الليل المتأخرة.
وتكون الرياح شرقية في شرق ووسط المملكة وأجزاء من شمالها، في حين تكون غربية إلى جنوبية غربية في جنوب غرب البلاد.حالة الطقس درجات الحرارة
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 12:02 PM
فيما تظهر كميات سحب على ارتفاعات مُختلفة بأجزاء من شرق ووسط وغرب البلاد
يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية، اليوم السبت، في معظم المناطق، في حين تكون أعلى من معدلاتها بشكل واضح في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد.
ويكون الطقس باردًا نسبيًّا في المناطق الشمالية، ومعتدلًا في المناطق الوسطى، وحارًّا نسبيًّا على سواحل البحر الأحمر والمناطق الجنوبية، وفق تقرير لموقع طقس العرب.
وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة في أجزاء مُختلفة من شرق ووسط وغرب البلاد، وتكون الرياح شمالية شرقية في المناطق الشرقية والوسطى، في حين تكون جنوبية غربية في باقي المناطق.
ومساء السبت يسود طقس بارد في شمال المملكة، وبارد نسبيًّا في المناطق الوسطى، وتتهيّأ الفرصة لهُطول الأمطار بأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية مع ساعات الليل المتأخرة.
وتكون الرياح شرقية في شرق ووسط المملكة وأجزاء من شمالها، في حين تكون غربية إلى جنوبية غربية في جنوب غرب البلاد.
، أجواء المملكة تتأرجح على خريطة المعدلات.. أمطار ليلية ورياح بين "حار وبارد" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أجواء المملكة تتأرجح على خريطة المعدلات.. أمطار ليلية ورياح بين "حار وبارد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.