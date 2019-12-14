شاهد: حقيقة اغتيال نجم قناة بداية راجح الحارثي في مصر

تصدر وسم #اغتيال_راجح_الحارثي في مصر التريند بعد نشر السفارة السعودية بيان تكشف فيه ملابسات اغتيال مواطن سعودي في مصر. وذهل الخبر كثير من النشطاء اللذين أعتقدوا أن المغدور به هو نجم قناة بداية وزد رصيدك المنشد راجح الحارثي وأنهالت التغريدات للنجم الحارثي بالدعوات وكلمات الحزن والصدمة .
وبعد ساعات من انتشار الهاشتاق نشر المنشد راجح الحارثي تغريدة يؤكد فيها أنه بخير وخبر وفاته مجرد تشابه اسماء .
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