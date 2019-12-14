شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..طفلتان تنظفان الشوارع بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو، قيام طفلتان بتنظيف أحد الأماكن العامة في الرياض، وذلك بتشجيع والدتهما.

وأكدت الأم أنها تهدف إلى غرس حب النظافة في ابنتيها منذ الصغر، حيث لاتتجاوز أعمارهما الـ 10 أعوام.

وظهرت الطفلتان تلتقطان الأوراق والنفايات من الأرض، مرتديتان سترات العمل بالأماكن العامة.