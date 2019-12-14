بالفيديو..طفلتان تنظفان الشوارع بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو، قيام طفلتان بتنظيف أحد الأماكن العامة في الرياض، وذلك بتشجيع والدتهما.
وأكدت الأم أنها تهدف إلى غرس حب النظافة في ابنتيها منذ الصغر، حيث لاتتجاوز أعمارهما الـ 10 أعوام.
وظهرت الطفلتان تلتقطان الأوراق والنفايات من الأرض، مرتديتان سترات العمل بالأماكن العامة.
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