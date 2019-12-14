طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه في المملكة العربية السعودية من مكانك بخطوات سهلة وبسيطة

فاتورة المياه في المملكة أحد الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، والتي يتم سدادها كل شهر، وقد قام موقع حياك بتقديم خدمة لجميع المواطنين في المملكة، تمكنهم من الاستعلام عن الفاتورة بدون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب الحكومية مع إمكانية سداد الفاتورة إلكترونياً، والاطلاع كذلك على الفواتير السابقة، ونقدم لكم من خلال موقع اعرف نيوز الطريقة التفصيلية للاستعلام عن فاتورة المياه بالمملكة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه في المملكة

ساهمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساعدة جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية، للتعرف على فاتورة المياه التي يتم استهلاكها كل شهر، كما يوفر لهم خدمة أخرى تساعدهم على سداد الفاتورة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى شركة المياه، مما يعمل على توفير الوقت والمجهود لدى المواطنين، فمن خلال خطوات بسيطة وسهلة أصبح بإمكان أي مواطن الدخول على بواب حياك الإلكترونية وإدخال رقم العداد والتعرف على قيمة الفاتورة الشهرية وسدادها على الفور من خلال بطاقة المواطن الائتمانية.

مميزات بوابة حياك الإلكترونية لفواتير المياه

تساعد تلك الخدمة في تسهيل حياة المواطن السعودي، وحمايته من الانتظار طويلاً في صفوف بالمكاتب الإدارية بشركة المياه، حتى يتمكن من الاستعلام عن الفاتورة وسدادها كل شهر، لذلك وفرت لهم هذا الموقع الإلكتروني الذي يمكن أن يتعامل معه أي مواطن أو مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، حتى يوفر المجهود والوقت الضائع في المكاتب الإدارية.