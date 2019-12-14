لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في حادث بمفرق النبقية شرق مدينة بريدة. وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن : إن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم، تلقت بلاغًا من مواطن تمام الساعة 5:47 مساء اليوم الجمعة، مفاده وقوع حادث سير بين سيارتين جيب ربع GMCفي مفرق النبقية شرق مدينة بريدة. وتم الدفع بسبعة فرق إسعافية وقائد ميداني إلى موقع الحدث وعند وصول الموقع تبين وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين. وتراوحت حالة المصابين بين إصابة واحدة حرجة وأربع ‏إصابات متوسطة وإصابتين طفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم بالموقع ونقل جميع الحالات إلى مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الأسياح العام لاستكمال العلاج اللازم. ونبه الجعيثن قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء الإجازات لكثرة مرتادي الطرق هذه الأيام للمتنزهات البري، متمنيًّا للجميع الشفاء العاجل، داعيًّا بأن يرحم الله المتوفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: مصرع ٣ أشخاص وإصابة 7 آخرين بحادث طريق “النبقية-بريدة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.