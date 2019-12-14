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توفي حدث (١٦ عامًا) أمام عينَي والدَيه بأحد جبال حائل؛ وذلك بعد أن سقط في إحدى العيون العميقة المغمورة بالماء في الجبل أثناء نزهة برية لعائلته في نهاية عطلة الأسبوع.
وأشار شهود عيان إلى أن والد الحدث فقده، وبحث عنه بالقرب من العين، وبعد أن نزل للعين حال عمقها بينه وبين البحث أكثر عن ابنه.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: إن فرق الإنقاذ والغواصين باشرت بلاغًا عن احتمال سقوط شاب في مستنقع مائي ضمن تجاويف صخرية وسط الجبال غرب حائل. وبعد البحث في المستنقعات عُثر عليه في إحداها؛ فتم إخراجه متوفَّى، وسُلّم لجهة الاختصاص. وشارك فريق عون التطوعي في أعمال البحث.
وعبَّرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة عن تعازيها لذوي المتوفَّى، راجين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.
وأهاب الدفاع المدني بهواة الرحلات البرية لضرورة توخي الحيطة، والبُعد عن مَواطن الخطر، والحذر من العيون المائية المغمورة بالمياه.
مدني حائل حائل الدفاع المدني
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 12:06 AM
غواصون شاركوا في محاولة إنقاذهوفاة حدث بإحدى عيون جبل بحائل.. و"المدني" ينتشل جثمانه
توفي حدث (١٦ عامًا) أمام عينَي والدَيه بأحد جبال حائل؛ وذلك بعد أن سقط في إحدى العيون العميقة المغمورة بالماء في الجبل أثناء نزهة برية لعائلته في نهاية عطلة الأسبوع.
وأشار شهود عيان إلى أن والد الحدث فقده، وبحث عنه بالقرب من العين، وبعد أن نزل للعين حال عمقها بينه وبين البحث أكثر عن ابنه.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: إن فرق الإنقاذ والغواصين باشرت بلاغًا عن احتمال سقوط شاب في مستنقع مائي ضمن تجاويف صخرية وسط الجبال غرب حائل. وبعد البحث في المستنقعات عُثر عليه في إحداها؛ فتم إخراجه متوفَّى، وسُلّم لجهة الاختصاص. وشارك فريق عون التطوعي في أعمال البحث.
وعبَّرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة عن تعازيها لذوي المتوفَّى، راجين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.
وأهاب الدفاع المدني بهواة الرحلات البرية لضرورة توخي الحيطة، والبُعد عن مَواطن الخطر، والحذر من العيون المائية المغمورة بالمياه.
، وفاة حدث بإحدى عيون جبل بحائل.. و"المدني" ينتشل جثمانه ،
المصدر : الخليج 365
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