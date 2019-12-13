شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تركي آل الشيخ: «جايلكم يا ميدل بيست» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الجمعة، أنه يرغب في رؤية فعاليات ميدل بيست.

ونشر آل الشيخ فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر، لافتًا إلى أنه يشتاق إلى جمهوره وموسم الرياض ولديه رغبة في العودة إلى المملكة لمتابعة نجاحات الموسم المستمرة.

وميدل بيست هي الفعالية الأكبر في موسم الرياض وتستمر على مدار 3 أيام من 19 ل 21 ديسمبر الجاري، ويشارك فيها أكثر من 100 دي جى وفنان.

ويتواجد المستشار تركي آل الشيخ حاليا في رحلة علاجية بالولايات المتحدة الأمريكية.