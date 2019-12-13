السعودية اليوم / مقتل جنديين بهجوم على قوات الأمن في باكستان



إسلام آباد 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

لقي جنديان باكستانيان مصرعهما جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون على سيارة للقوات شبه العسكرية الباكستانية اليوم في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من النار على سيارة للقوات شبه العسكرية كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في مدينة ديرة إسماعيل خان ما أدى إلى مقتل جنديين كانا يستقلانها.

وأضافت أن ضابط واثنين من أفراد الشرطة تعرضوا لإصابات عندما ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية على سيارة للشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان بعد وقت قصير من الهجوم الأول.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسئولية تنفيذ الهجومين، وتم تعزيز مستوى الإجراءات الأمنية في المدينة.

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17:18ت م

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