اليوم.. إغلاق نفق الأمير ماجد بجدة لمدة 20 يومًا

أعلنت أمانة محافظة جدة أنه بالتنسيق مع المرور سيتم إغلاق نفق الأمير ماجد المتقاطع مع شارع حراء باتجاه الشمال إلى الجنوب لمدة 20 يومًا، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وذكرت أمانة جدة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر– أنه سيتم نقل الحركة المرورية من الطريق الرئيسي لشارع الأمير ماجد بن عبدالعزيز عند تقاطعه مع طريق حراء إلى طريق الخدمة لمدة 20 يوما.

ونشرت أمانة جدة خريطة للطرق البديلة التي يمكن استخدامها.

من جهة أخرى، حازت أمانة محافظة جدة شهادة الأيزو 9001 ضمن سعيها للحصول على الأيزو 17025 المتخصصة بنشاط المختبرات؛ حيث كرم أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، فريق العمل، وعلى رأسه وكيل الأمين للخدمات المهندس عائض علي الزهراني، والمدير العام لصحة البيئة المهندس محمد حسن الزهراني، حاثًّا إياهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المنجزات المشرفة.