شاهد.. إحالة فتاة تسير ليلًا بالقرب من شجوى إلى الجهات المختصة

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الرياض - علي القحطاني - وثّق مواطن، مقطع فيديو لفتاة تسير في وقت متأخر من الليل بالقرب من شجوى متجهة إلى محافظة العلا. وأُحيلت الفتاة إلى الجهات المختصة بمنطقة المدينة المنورة، وفقًا لـ «عكاظ».

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