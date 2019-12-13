محمد بن مسعود - الدمام - ملاك دوليون ومحترفون وأجواء مليئة بالحماس يشهدها المهرجان عبدالله النحيط رصدت عدسة "الخليج 365" صباح أمس الخميس منافسات سباق السرعة بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنادي الصقور شمال العاصمة الرياض. وشهد الشوط الأول منافسة كبيرة بين الملاك الدوليين لطيور الجير بيور "فرخ"، وتبعها شوط خاص بالملاك الدوليين لطيور الجير بيور "قرناس". ثم انطلقت أشواط المحترفين الدوليين لطيور الجير بيور "فرخ"، وطيور الجير بيور "قرناس"، لمسافة 400 متر بين منطقة الانطلاق ومنطقة الملواح. Advertisements مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور نادي الصقور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور نادي الصقور بالصور .. بين الانطلاق والملواح "الصقور" تسابق الزمن في بطولة الملك عبدالعزيز صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-13 عبدالله النحيط رصدت عدسة "الخليج 365" صباح أمس الخميس منافسات سباق السرعة بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنادي الصقور شمال العاصمة الرياض. وشهد الشوط الأول منافسة كبيرة بين الملاك الدوليين لطيور الجير بيور "فرخ"، وتبعها شوط خاص بالملاك الدوليين لطيور الجير بيور "قرناس". ثم انطلقت أشواط المحترفين الدوليين لطيور الجير بيور "فرخ"، وطيور الجير بيور "قرناس"، لمسافة 400 متر بين منطقة الانطلاق ومنطقة الملواح. 13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441 12:20 AM اخر تعديل 13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441 12:53 AM ملاك دوليون ومحترفون وأجواء مليئة بالحماس يشهدها المهرجان ملاك دوليون ومحترفون وأجواء مليئة بالحماس يشهدها المهرجان عبدالله النحيط رصدت عدسة "الخليج 365" صباح أمس الخميس منافسات سباق السرعة بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنادي الصقور شمال العاصمة الرياض. وشهد الشوط الأول منافسة كبيرة بين الملاك الدوليين لطيور الجير بيور "فرخ"، وتبعها شوط خاص بالملاك الدوليين لطيور الجير بيور "قرناس". ثم انطلقت أشواط المحترفين الدوليين لطيور الجير بيور "فرخ"، وطيور الجير بيور "قرناس"، لمسافة 400 متر بين منطقة الانطلاق ومنطقة الملواح. ، بالصور .. بين الانطلاق والملواح "الصقور" تسابق الزمن في بطولة الملك عبدالعزيز ،

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