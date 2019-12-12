- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم جمعية الأنامل للحرف .. تدريب ودعم لطموح المرأة في #جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جمعية الأنامل للحرف .. تدريب ودعم لطموح المرأة في #جازان
أمير جازان أشاد بجهودها المتميزة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - جازان
أكد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أنه يتابع بصفة مستمرة ما تقوم به جمعية الأنامل للحرف والمهن والتي أثبتت خلال مسيرتها دعمها لسيدات المنطقة وتدريبهن على الحرف اليدوية بهدف تحقيق طموحهن وممارسة هوايتهن وتمكينهن لسوق العمل، مؤكدًا حرص الجمعية على المشاركة المجتمعية.
جاء ذلك أثناء تدشينه يوم أمس، معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.
من جهة أخرى أوضحت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي، أن مشاركة الجمعية في هذا المعرض بهدف التعريف بالبرامج التي تقدمها الجمعية للمجتمع واستقطاب سيدات المنطقة الراغبات في ممارسة هواية الحرف اليدوية.
واعتبرت الشبيلي، أن إشادة أمير جازان يؤكد دعمه المتواصل لسيدات المنطقة.
فيما كرم فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الجمعية على مشاركتها في إنجاح الفعالية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الأنامل للحرف .. تدريب ودعم لطموح المرأة في #جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.