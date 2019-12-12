جمعية الأنامل للحرف .. تدريب ودعم لطموح المرأة في #جازان

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - جازان

أكد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أنه يتابع بصفة مستمرة ما تقوم به جمعية الأنامل للحرف والمهن والتي أثبتت خلال مسيرتها دعمها لسيدات المنطقة وتدريبهن على الحرف اليدوية بهدف تحقيق طموحهن وممارسة هوايتهن وتمكينهن لسوق العمل، مؤكدًا حرص الجمعية على المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك أثناء تدشينه يوم أمس، معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.

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من جهة أخرى أوضحت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي، أن مشاركة الجمعية في هذا المعرض بهدف التعريف بالبرامج التي تقدمها الجمعية للمجتمع واستقطاب سيدات المنطقة الراغبات في ممارسة هواية الحرف اليدوية.

واعتبرت الشبيلي، أن إشادة أمير جازان يؤكد دعمه المتواصل لسيدات المنطقة.

فيما كرم فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الجمعية على مشاركتها في إنجاح الفعالية.

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