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2019-12-12 44 ألف زائر لمعرض #جدة الدولي للكتاب منذ انطلاقته هوية ثقافية تتسم بالتنوع والإثراء المعرفي متابعات الخليج 365 - واس رصد معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة 44,256 زائراً من مختلف شرائح المجتمع منذ انطلاقته أمس وحتى اليوم ، الذي ظهر في هذا العام بهوية ثقافية تتسم بالتنوع والإثراء المعرفي والمشاركة الفاعلة محلياً وعربياً وعالمياً وسط تنافس ٤٠٠ دار نشر محلية وعربية وعالمية .

وغطى المعرض مشاركة ٤٠ دولة حول العالم حيث يتربع على مساحة تبلغ ٣٠،٠٠٠ متر مربع بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة ، ملبياً لأذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي.

يذكر أن معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة يحمل ٣٥٠ ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة ، فيما تحدد صعود أكثر من ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب ضمن فعاليات المعرض ، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي مميز عبر أكثر من 50 فعالية منوعة . شارك الخبر







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