السعودية اليوم / مؤتمر طب الحشود يناقش بناء القدرات لإدارة وصحة الحشود



جدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

تواصلت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود المنعقد في مدينة جدة في يومه الثاني ، حيث استعرض المتحدثون موضوع بناء القدرات في مجال إدارة وصحة الحشود حيث أوضح الدكتور البشير سلام من البنك الإسلامي للتنمية ، دور البنك في دعم بناء القدرات في الدول الإسلامية في مجال صحة الحشود والمشروعات المتعلقة بالحج التي نفذها البنك بالتعاون مع المملكة العربية

كما قدّم الدكتور عبدالعزيز بوكر من جامعة الملك عبدالعزيز عرضاً عن دور المحاكاة الصحية في بناء قدرات الاستجابة للطوارئ الصحية في الحشود البشرية و ما توفره المحاكاة من مخرجات عالية المستوى بتكاليف محدودة .

فيما تحدث الدكتور عماد الجحدلي من جامعة أم القرى عن الدور الفاعل الذي تقوم به الجامعات السعودية خاصة جامعة أم القرى في إدراج صحة الحشود في مناهج الكليات الصحية وإيجاد مسارات دراسات عليا لصحة الحشود،مشيرا إلى أن جامعة أم القرى ستطلق- بإذن الله- ماجستير صحة الحشود العام القادم 2020 .

// انتهى //

22:20ت م

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جدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واستواصلت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود المنعقد في مدينة جدة في يومه الثاني ، حيث استعرض المتحدثون موضوع بناء القدرات في مجال إدارة وصحة الحشود حيث أوضح الدكتور البشير سلام من البنك الإسلامي للتنمية ، دور البنك في دعم بناء القدرات في الدول الإسلامية في مجال صحة الحشود والمشروعات المتعلقة بالحج التي نفذها البنك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية كما قدّم الدكتور عبدالعزيز بوكر من جامعة الملك عبدالعزيز عرضاً عن دور المحاكاة الصحية في بناء قدرات الاستجابة للطوارئ الصحية في الحشود البشرية و ما توفره المحاكاة من مخرجات عالية المستوى بتكاليف محدودة .فيما تحدث الدكتور عماد الجحدلي من جامعة أم القرى عن الدور الفاعل الذي تقوم به الجامعات السعودية خاصة جامعة أم القرى في إدراج صحة الحشود في مناهج الكليات الصحية وإيجاد مسارات دراسات عليا لصحة الحشود،مشيرا إلى أن جامعة أم القرى ستطلق- بإذن الله- ماجستير صحة الحشود العام القادم 2020 .// انتهى //22:20ت م0300

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