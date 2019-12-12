، "إدواردو" عن مباراة "فلامنغو" : دعونا نستعد لـ"الترجي" أولاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - امتدح كثيراً البرتغالي "خيسوس"

قال لاعب وسط نادي الهلال ، البرازيلي كارلوس إدواردو: إن تفكير الفريق منصب حاليا في تجاوز الترجي التونسي، وإن تفكيرهم في ملاقاة فلامنغو سيكون عقب عبور الفريق التونسي .

وكانت صحيفة "globoesporte" البرازيلية قد التقت اللاعب للحديث عن بطولة كأس العالم للأندية؛ حيث أبدى رغبته في مواجهة فلامنغو في الدور نصف النهائي من المسابقة .

وعن مواجهتهم "فلامنغو " حال التغلب على الترجي؛ قال :" بالطبع فلامنغو فريق قوي جدا، لكن في كرة القدم هناك 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا آخر، وأعتقد أن المباراة ستكون متكافئة .

وعن مدرب الفريق السابق ومدرب فلامنغو الحالي خيسوس قال :"عند حضور خيسوس تغيرت الكثير من الأمور .. حضرت طرق التغذية، وكذلك الوقاية من الإصابات، وحتى يومنا هذا، استفاد الناس من هذا العمل في نادي الهلال".