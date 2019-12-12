شكرا لمتابعة خبر عن رئيس برشلونة يحسم الجدل حول موعد الكلاسيكو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، عن مصير موعد مباراة الكلاسيكو بين النادي الكتالوني وريال مدريد.

وحسم بارتوميو، الجدل في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية؛ قائلا: ن يتم تأجيل الكلاسيكو مرة أخرى

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وأضاف: ستتم إقامة المباراة، وهذه مسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا. نحن نمر بلحظة صعبة للغاية.

وتابع : هناك مساحة لحرية التعبير في الكلاسيكو. دع الجميع يأتي مع الحفاظ على الهدوء، واجعلوا المباراة احتفالًا بالرياضة.

وكانت أشارت تقرير صحفية إلى احتمالية وجود تعديل جديد بشأن مباراة الكلاسيكو، مع وجود دعوات للاحتجاج من حركة مؤيدة لانفصال كتالونيا داخل وخارج ملعب كامب نو.

وستقام المباراة 18 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة (مؤجلة) من الدوري الإسباني.