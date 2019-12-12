

حائل 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل غداً، درساً علمياً بعنوان " فضل التوحيد وخطر الشرك " بعد صلاة العصر بجامع الفوار في مدينة تربة.

يأتي الدرس ضمن برنامج مجالس العلم ومناشط المكتب التوجيهية لشهر ربيع الآخر.

// انتهى //

11:30ت م

0049





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "فضل التوحيد وخطر الشرك" درس علمي بتعاوني جنوب حائل غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.