السعودية اليوم / درس في التوحيد بتعاوني الطائف



الطائف 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف الأحد القادم, درسًا في التوحيد بعنوان " كيف نحقق التوحيد في نفوسنا " يلقيها الشيخ فواز ضيف الله الجميعي, وذلك عقب صلاة العشاءبمسجد المتقين.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوعوية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه المنبري للعام الحالي.

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09:44ت م

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