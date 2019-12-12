السعودية اليوم / 493962 مستفيد من خدمات مستشفيات مكة المكرمة



مكة المكرمة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

أوضحت صحة مكة المكرمة أن مجموع من تم إدخالهم إلى المستشفيات من غرة شهر محرم إلى نهاية شهر ربيع الأول للعام 1441هـ بلغ 15800 حالة.

واستقبلت أقسام الطوارئ 226517 حالة, وراجع أقسام العيادات ما مجموعه 213946 مراجع، كما بلغ عدد المنومين بقسم العناية المركز للكبار 7438 حالة والصغار 1040 حالة، كما أجريت 1487 عملية مناظير و3038 عملية جراحية طارئة و 1915 عملية مجدولة ، وتم استقبال 3565 حالة ولادة .

كما أجريت 17165 عملية غسيل دم كلوي و 467 قسطرة 1584 عمليات جراحية اليوم الواحد.

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09:15ت م

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