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صور.. أهالي حي شباعة بخميس مشيط: المطبات دمرت السيارات
طالبوا بإعادة سفلتة وإنارة الشوارع
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط
شكا سكان حي شباعة بمحافظة خميس مشيط من تردي حالة الشوارع من حيث السلفتة والإنارة.
وطالب الأهالي الجهات المعنية والمسؤولة عن الأحياء فيما يخص سفلتة الشوارع وإنارتها بالنظر في حال الشوارع الداخلية للحي؛ بسبب المطبات المنتشرة بشكل مبالغ فيه في جميع شوارع الحي والتي أثرت سلبًا على المركبات.
وناشد السكان الجهة المسؤولة بالعمل على إعادة السفلتة وتلبية مطالبهم بالعناية بهذا الحي الذي هو من أقدم الأحياء بالمحافظة.
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