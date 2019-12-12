صور.. أهالي حي شباعة بخميس مشيط: المطبات دمرت السيارات

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط

شكا سكان حي شباعة بمحافظة خميس مشيط من تردي حالة الشوارع من حيث السلفتة والإنارة.

Advertisements

وطالب الأهالي الجهات المعنية والمسؤولة عن الأحياء فيما يخص سفلتة الشوارع وإنارتها بالنظر في حال الشوارع الداخلية للحي؛ بسبب المطبات المنتشرة بشكل مبالغ فيه في جميع شوارع الحي والتي أثرت سلبًا على المركبات.

وناشد السكان الجهة المسؤولة بالعمل على إعادة السفلتة وتلبية مطالبهم بالعناية بهذا الحي الذي هو من أقدم الأحياء بالمحافظة.