تويتر لن تخفض دقة الصور المرفوعة من الويب

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لو كنت ممن يشاركون الصور على تويتر، حتماً أنت تعاني من انخفاض الجودة نتيجة الضغط الذي تجريه تويتر على الصور، الآن أصبح هذا من الماضي حيث ستحافظ الصور المرفوعة على نفس جودتها.

بحسب أحد المهندسين في تويتر، فإن صور JPEG التي يتم رفعها على تويتر من خلال الويب ستحافظ على جودتها وطريقة ترميزها، ولن يتم إعادة ترميزها حتى لا تنخفض دقتها.

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يجب ملاحظة أن الصور ستظهر بدقتها بدون ضغط أو تعديل فقط إذا ضغطت عليها لتعرض بحجمها وقياسها الكامل، أما عرضها كمصغرة في التغريدات فإنها ستظهر كالسابق بقياس صغير وحجم مضغوط حتى تسرع عرضها وتصفحها.

وكما في السابق فإن البيانات الوصفية الملحقة EXIF ( مكان وزمان اللقطة ) سيتم إزالتها من الصورة عند رفعها على الشبكة الاجتماعية.

بهذا التغيير فإن تويتر تحاول إقناع المصورين والمصممين على إعادة الاهتمام والنظر بها وتشجيعهم على مشاركة أعمالهم على حساباتهم لعرضها للجمهور كما هي بدون أية تعديلات على الجودة.

