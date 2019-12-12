آبل ترسل تحديث iOS 13.3 بتحديثات التحكم الأبوي

︎ :

.

أرسلت آبل تحديث جديد لأنظمة تشغيل أجهزتها لتكون بأفضل حال ممكن مع موسم عطلات نهاية السنة، وفي الإصدار 13.3 هناك تحسينات أمنية ومزايا جديدة لتحكم الأبوين بجهات الاتصال وغيرها.

مع خاصية تقييد الاتصالات Communication Limits يمكن للأباء اختيار من يمكنهم الاتصال مع و إلى مستخدم الهاتف وذلك في حالة عمل الشاشة وحتى إطفائها. ولا تقتصر الميزة على الاتصالات الهاتفية بل تشمل حتى مكالمات فيس تايم والرسائل القصيرة.

Advertisements

وكذلك يمكن للآباء التحكم بجهات الاتصال التي تظهر في هواتف أطفالهم.

أيضاً لو كنت ممكن يستخدمون مفاتيح USB الأمنية التي تدعم معيار FIDO2 أصبح متصفح سفاري يدعمها بالكامل حتى عبر الاتصال القريب NFC أو Lightning.

ولو كنت ممن يملون السماعة الذكية HomePod فقد أصبحت أذكى بفضل قدرتها على تمييز أصوات المستخدمين المتعددين وربطها بملفاتهم الشخصية، وتم حل مشكلة توقف الموسيقى عند تلقي مكالمات هاتفية.

هناك تحديثات على نظام تشغيل تلفاز آبل وحتى أجهزة الماك وآيباد وكلها متاحة كالعادة عبر الإعدادات.

